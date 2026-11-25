El matancero Antonio José Valdés aportó una obra singular dentro de la historiografía cubana.

Varias fuentes coinciden en que Antonio José Valdés nació en Matanzas hacia 1780, según él mismo declaró. Tuvo un origen oscuro y desconocido, pues fue expósito, lo cual explica el apellido que llevó. Se conoce que, tras muchas dificultades económicas, realizó los primeros estudios en La Habana. Trabajó en varios oficios durante su juventud, entre ellos como platero y dependiente de comercio.

Ayudado por un sólido espíritu autodidacta y la vocación magisterial, estableció en 1803 un colegio de primeras letras. Fue tan destacada su labor, que poco después, en 1806, recibió un premio de trescientos pesos por parte de la Sociedad Económica de Amigos del País. Como resultado de esta etapa publicó Principios generales de la lengua castellana, arreglados a la gramática de la Real Academia española (1806). Esta se considera la primera obra de su tipo editada en Cuba.

Entre 1808 y 1812 Antonio José Valdés estuvo en México, donde también fue maestro. Al regresar a Cuba, comenzó a publicar el periódico La Cena, que imprimió en la imprenta del mismo nombre. En ella también dio a conocer una traducción del Contrato social de Rousseau y también su libro más conocido, Historia de la Isla de Cuba y en especial de la Habana (1813).

Se estableció en Argentina en 1815. En este país fundó El Censor, órgano de la política del Cabildo y de la Junta de Observación. Se plantea que también visitó Chile y estuvo en Europa. En 1821 volvió a México y asumió como secretario de la provincia de Nueva Galicia, después Estado de Jalisco. Fue diputado por Guadalajara en el Congreso Constituyente del Imperio e integró la comisión que redactó su Constitución.

Se le nombró, en 1822, impresor de cámara del Emperador Agustín de Iturbide, puesto que desempeñó hasta la caída del Imperio. Trabajó como editor del periódico El Águila Mexicana, entre noviembre de 1825 y agosto de 1826. De diciembre de 1823 a febrero de 1825 publicó en Guadalajara la revista El Iris de Jalisco. También participó en la formación del censo de México de 1831.

Defensor de la independencia de Cuba, Antonio José Valdés estuvo entre los que formaron la Junta Promotora de la Libertad Cubana. Fue de los firmantes, en 1825, del Acta de la Junta Cubana de México y de la Representación dirigida al Congreso Mexicano por los patriotas cubanos. De acuerdo a los pocos datos existentes, Antonio José Valdés falleció en México en 1830.

La obra

Conocido por la obra que escribió, relativa a la historia de Cuba, Antonio José Valdés también publicó otros libros. Ya se mencionó el carácter precursor de los Principios generales de la lengua castellana, arreglados a la gramática de la Real Academia española (1806) que editó en La Habana. También en la capital de la colonia dio a conocer la traducción Contrato social o principios del derecho político. (Queda omitido el tratado de religión en todas sus partes) (s. f.), Idea de los caracteres con que principia la imprenta de D. Antonio Valdés (1812) y Cuaderno de aritmética (1813). Se le atribuye un Tratado de geografía, aunque su biógrafo Carlos M. Trelles pone en duda que se haya publicado.

En Argentina imprimió un volumen Gramática y ortografía (1817). Fue autor en México de Constitución del Imperio o proyecto de organización del Poder Legislativo (1822) y República Mejicana (1822). A todo lo anterior hay que sumar que Antonio José Valdés fue un periodista activo y dejó escrita buena parte de su quehacer en los periódicos que fundó.

Fue el libro Historia de la Isla de Cuba, y en especial de la Habana (1813), la obra que colocó a Antonio José Valdés en la historiografía cubana. Se concibió inicialmente en dos volúmenes, pero sólo se publicó el primero. Es conocido que el presbítero José Agustín Caballero y Domingo de Mendoza, catedrático del Real Seminario de San Carlos, le ayudaron en la revisión del manuscrito.

Desde el propio momento en que apareció este libro ha sido objeto de análisis por historiadores cubanos. Antonio Bachiller y Morales lo consideró “…el historiador más popular y conocido de nuestras cosas…”. Resaltó que el propio Antonio José Valdés hizo constar, con sinceridad, las limitaciones del libro que había escrito.

En 1930, el bibliógrafo matancero Carlos M. Trelles tuvo en Antonio José Valdés y su obra el motivo principal de su discurso de ingreso en la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Sobre este libro resaltó que fue la primera historia de Cuba que vio la luz pública, pues las obras escritas con anterioridad permanecían inéditas. Agregó otro “mérito muy apreciable” en el hecho de que “…legaba hasta la misma época en que fue publicada”. Además, agregó:

“…es acreedor Valdés a calurosos elogios y a la profunda gratitud de sus compatriotas; pues dada la época en que vivió y el atraso en que se hallaba entonces Cuba, se le puede considerar casi como un héroe, por haber emprendido en medio tan desfavorable la publicación de su Historia, sin ningún apoyo del Gobierno de la Isla ni del Ayuntamiento de la Habana”.

Según Carmen Almódovar, el origen humilde de Antonio José Valdés definió que su libro marcara “…nuevas pautas en nuestra historiografía”. Consideró, además, que por el estilo de redacción se acercó a los principios de la historiografía de la Ilustración. Destacó el tratamiento que dio a los acontecimientos contemporáneos, que realizó críticas veladas a la situación colonial y también su preocupación por los humildes. Lo calificó, por último, como un “notable avance”, en relación con las obras que le antecedieron.

Para el historiador Oscar Zanetti la visión de Antonio José Valdés en este libro fue, de acuerdo a su tiempo y los antecedentes que existían, “…bastante más «insular»…”. Aunque en su opinión estaba aún lejos de constituir una historia nacional, puede considerarse

“…una historia de perceptible aliento iluminista, cuyo texto se despoja de las formas ampulosas características de sus antecesores, aunque también aporta menos información que aquellos sobre los primeros siglos coloniales, probablemente porque en el autor prevalecía un interés por lo contemporáneo”.

El libro de Antonio José Valdés integró el tercer volumen de la obra Los tres primeros historiadores de la Isla de Cuba (1877). Historia de la Isla de Cuba, y en especial de la Habana se volvió a publicar en 1964 por la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. Esta vez apareció precedido del análisis que realizó Antonio Bachiller y Morales. Con el título de ¿Historia de Cuba o historia de La Habana? (1987), integró una selección de textos que realizó Hortensia Pichardo. La última edición la realizó en 2005 la Colección de Clásicos Cubanos.

Partes del libro de Antonio José Valdés han visto la luz en otras oportunidades. Así sucedió con Cómo vio Antonio J. Valdés la toma de La Habana por los ingleses. Libro quinto de su Historia de la isla de Cuba y en especial de La Habana (1962), volumen que publicó Emilio Roig de Leuchsenring como parte de la Colección del bicentenario de 1762. Otros fragmentos pueden leerse en la Antología crítica de la historiografía cubana (época colonial) (1986), que preparó Carmen Almódovar.

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