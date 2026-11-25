José Martí comentó en una ocasión un célebre libro del médico italiano Cesare Lombroso.

En uno de los cuadernos de apuntes en los que José Martí escribió sobre diversos temas, aparece este fragmento:

“Los grandes libros sobre las leyes del mundo, antes de parecer profundos, parecen pueriles. La verdad es sencilla. ¿Y todo lo de Lombroso ni L’uomo de Genio no está en esta frase de Aristóteles: «Nunca hubo genio que no tuviera su poco de locura; ni puede decir lo grande y superior sino un alma agitada»?―”.

El libro

Los datos de portada del libro que se menciona son los siguientes:

Lombroso. L’Uomo di genio in rapporto alla psichiatria, alla storia ed all’estetica. Quinta edizione del Genio e follia completamente mutata. Con tavole e figure. Fratell Bocca Editori. Libari di S. M. Il Re d’Italia. Torino. Firenze Roma Napoli. 1888.

Este libro tuvo una sexta edición en 1894. La frase atribuida a Aristóteles por José Martí, es posible que apareciera en el libro XXX de Problemata, obra de la cual se duda sea de la autoría del filósofo griego.

El autor

Cesare Lombroso (1835-1909) fue un destacado médico, antropólogo y criminalista italiano. Dedicó varios años al estudio de la pellagra. Escribió acerca del cretinismo e impartió cursos en la Universidad de Pavía, donde fue profesor de psiquiatría. Posteriormente propuso y defendió una teoría que considera al criminal como un enfermo. En 1871 pasó a dirigir el sanatorio psiquiátrico de Pesaro y en 1876 aceptó la cátedra de Medicina e Higiene Forense de la Universidad de Turín, donde también impartió clases de Antropología Criminal.

Dentro de su producción científica se destacan Studi Clinici ed Esperimentali Sulla Natura, Causa e Terapia della Pellagra (1870), Genio e follia (1864), L’uomo delinquente (1876), Trattato della pellagra (1892), L’antisemitismo e le scienze moderne (1894) y Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritic (1909).

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