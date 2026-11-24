La 42 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2027 incluirá por vez primera a la ciudad de Matanzas como una de sus sedes.

Previsto del 24 al 31 de enero próximo, el evento en su capítulo yumurino desarrollará conciertos, talleres, clases magistrales y encuentros con la comunidad.

«Habrá una vinculación grande con los artistas del patio y agrupaciones internacionales y nacionales invitadas al evento, que estarán acá presentes durante todos estos días en instituciones culturales, parques, plazas, comunidades, en las escuelas de la enseñanza artística y en entidades de las formas de gestión no estatal, en las que se ofrecerán descargas, espectáculos y conciertos. La ciudad vivirá una fiesta de la música», expresó el subdirector provincial de Cultura, Noslén González.

En la Dirección provincial de Cultura se coordinan esfuerzos junto con el Centro de Música Popular, y se prevé que en esta 42 edición se vinculen las actividades a la danza, con presencia de agrupaciones invitadas.

El Festival Internacional Jazz Plaza 2027 pondrá a la ciudad de Matanzas en el centro de atención, como una de las capitales del género en el mundo. (ALH)

Foto: Carrete Producciones

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