De nuevo el desafío, y de nuevo las soluciones. Los ingenieros electrónicos Yuri Figueredo Caiñas y Francisco Díaz Cervantes continúan poniendo saberes a disposición del turismo cubano con inventivas que devuelven valor de uso y le evitan gastos a un país que tiene en la falta de divisas su principal problema económico.

Egresados en 1987 de la Academia Naval Granma, los representantes del sector no estatal contratados en el Hotel Internacional Varadero resultaron ganadores en el III Fórum Provincial de Innovación Turística, efectuado en el occidental territorio de Matanzas.

Esta vez su trabajo se ubicó entre los tres mejores de un evento en el que presentaron la ponencia Soluciones para reparar cerraduras electrónicas de identificación por radiofrecuencia (RFID), modelo i-MAX TESA ASSA ABLOY, sistemas de banda magnética Onity y cajas de seguridad en habitaciones de las marcas Safeplace y Arregui.

En las RFID, por ejemplo, identificaron que la sulfatación de las baterías podía provocar el deterioro de los circuitos electrónicos y dejar inutilizado el sistema, refiere Francisco.

La solución estuvo en descontaminar las tarjetas, cambiar bornes y contactos, proteger los circuitos, además del mantenimiento de las piezas mecánicas, resume.

Para muestra, lo sucedido en el hotel Oasis No. 2 Family, donde arreglaron 544 cerraduras i-MAX. Hay que tener en cuenta que el valor de una nueva equivale a 235 dólares”, precisa.

En las cerraduras Onity, más antiguas y extendidas en numerosas instalaciones hoteleras, uno de los problemas recurrentes estaba en los porta-baterías.

Explica Yuri que confeccionaron elementos mediante materiales recuperables, moldes y procedimientos propios, con el propósito de mejorar su resistencia y durabilidad. Gracias a ello, en el hotel Gran Memories están de alta 120 cerraduras de ese tipo, cuyo costo de reposición asciende a 220 dólares por unidad.

Al sustituir los contactos deteriorados, reparar conductores, recuperar los paneles digitales y dar mantenimiento a sus mecanismos internos, también lograron resolver problemas asociados a cajas de seguridad.

De acuerdo con la valoración económica presentada por los autores, las diferentes intervenciones en esos equipos representaron un ahorro superior a los 174 mil 966 dólares, y esa cifra sigue subiendo porque las labores de reparación continúan.

A estos aportes llegaron con la experiencia de lo sucedido en el Hotel Internacional Varadero, la instalación de Gran Caribe donde ya habían devuelto la vitalidad a 94 habitaciones fuera del es­quema de venta por fallas en las ce­rraduras electrónicas de las puer­tas, inventiva que lograron generalizar a otros alojamientos en la afamada Playa Azul y en destinos como el de Cayo Santa María, en Villa Clara.

Sin embargo, aclaran, el de ahora es un llavín totalmente diferente a los otros, y ello exigió prácticas distintas, sostiene Yuri, con la legítima satisfacción experimentada por cualquiera de los innovadores cubanos al devolverle el funcionamiento a un equipo, al salvarlo, al recuperarlo.

Yuri y Francisco insisten en que lo importante es evitar ha­bitaciones fuera de orden por llavines electrónicos o cajas fuertes, porque aunque ahora el turismo padece de una baja en su operatividad, hay que tener disponible la capacidad de alojamiento para cuando el sector salga de esta contracción.

Los ingenieros compartieron el significado de sus habituales creaciones en la Tercera Conferencia Provincial de la Asociación de Innovadores y Ra­cionalizadores en Matanzas, un espacio donde se expuso cuánto hacen los aniristas para encontrar una segunda oportunidad para aquello que parecía perdido. Eso lo consiguen cotidianamente Yuri y Francisco.

Juanita Perdomo/Trabajadores

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