Un acercamiento al universo poético de Nicolás Guillén (1902-1989) desde las humanidades digitales propone el libro Estudio Estadístico y Conceptual del Léxico de Nicolás Guillén en los poemarios «West Indies, LTD.» y «Tengo», del investigador Leonel Ruiz Miyares, presentado en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Convocado por el Centro de Lingüística Aplicada, el Instituto Cubano del Libro, la Asociación de Escritores de la Uneac y la Fundación Nicolás Guillén, el encuentro contó con palabras iniciales de Nicolás Hernández Guillén, presidente de esta última.

Según publica el perfil oficial de Facebook de la Uneac, durante la presentación, la Doctora en Ciencias Filológicas Yamile Haber Guerra destacó el carácter novedoso de la investigación, que emplea herramientas de la lingüística computacional y de corpus para examinar las frecuencias, reiteraciones y elecciones léxicas presentes en la obra del Poeta Nacional de Cuba.

El estudio, publicado por Ediciones Centro de Lingüística Aplicada y prologado por Gema Valdés Acosta, utiliza técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para cuantificar y contextualizar el vocabulario de Guillén, con especial atención a las voces patrimoniales, los afronegrismos y los neologismos.

Asimismo, la investigación propone nuevas perspectivas para el análisis literario al relacionar las particularidades del lenguaje «guilleniano» con categorías como raza, clase, alienación y descolonización cultural, lo que abre interrogantes y desafíos a los enfoques tradicionales de la teoría literaria.

Entre sus planteamientos figura la propuesta de declarar el léxico poético de Nicolás Guillén patrimonio de la nación, iniciativa que fue calificada durante el encuentro como «un acto de justicia histórica».

Dicha presentación reafirmó la vigencia de la obra del autor de Motivos de son, y las posibilidades que ofrecen las ciencias informáticas para profundizar en su estudio, sin perder de vista la riqueza estética, histórica y política de su creación literaria.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias

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