El reconocimiento fue instituido en ocasión del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del aniversario 65 de la organización.

Durante un encuentro en la sede de los estudios Ojalá, la presidencia de la UNEAC, encabezada por su presidenta, Marta Bonet de la Cruz, hizo entrega de la distinción. El trovador agradeció a la organización por el homenaje.

Como parte del homenaje, y en vísperas de su cumpleaños 80, que celebrará el próximo 29 de noviembre, Silvio recibió también una obra del artista visual Arístides Hernández (Ares), concebida como símbolo del compromiso y el amor del músico por su país.

Silvio Rodríguez, Miembro de Honor del Consejo Nacional de la UNEAC, es una de las figuras fundamentales de la cultura cubana, con una trayectoria que abarca la creación musical, la poesía y la literatura. (ALH)

Tomado de Cubadebate