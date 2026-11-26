La máxima afectación por déficit de capacidad de generación registrada ayer fue de 1735 MW a las 18:30 horas.

En cuanto a las fuentes renovables, la producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 1167 MWh, con 182 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1015 MW, con una demanda de 2016 MW y 1002 MW afectados. Para el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y la unidad 2 de la CTE Felton. Permanecen en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 1 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Además, se encuentra fuera por combustible la unidad 6 de la CTE Mariel.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 479 MW.

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 90 MW.

Con este pronóstico, se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1105 MW frente a una demanda máxima de 2750 MW, lo que representa un déficit de 1645 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1675 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate