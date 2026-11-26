La selección cubana Sub-12 afrontará hoy un desafío decisivo ante República Dominicana, con la clasificación a la Copa Mundial de 2027 en China Taipéi como premio a una victoria imprescindible.

La jornada también contempla los enfrentamientos entre Panamá y Estados Unidos, así como Venezuela y México, resultados que terminarán de dibujar el panorama de los cuatro clasificados.

El último compromiso de la superronda del Campeonato Panamericano de Béisbol pondrá a prueba las aspiraciones de los pequeños peloteros antillanos, obligados a imponerse en territorio rival para asegurar su presencia entre los cuatro primeros del certamen.

Cuba llegará al enfrentamiento con balance de dos triunfos y dos derrotas, después de caer ayer por la mínima (0-1) ante Venezuela, resultado que comprimió sus opciones y trasladó toda la tensión al cierre de la etapa.

Un cuadrangular solitario de Ángel Torrealba en el cuarto episodio decidió aquel encuentro, en el que el zurdo Bratley Reyes dominó durante seis entradas y propinó 13 ponches a una ofensiva cubana que apenas consiguió conectar un imparable.

La tabla presenta a México y Estados Unidos en la cima, ambos con tres victorias y un revés, seguidos por Cuba y Venezuela (2-2), mientras República Dominicana y Panamá comparten los últimos puestos con una victoria y tres derrotas.

El escenario será el Complejo Deportivo IPL Academy-Stadium 2, en San Antonio de Guerra, donde los dominicanos intentarán aprovechar el respaldo de su público para cerrar con éxito una superronda que todavía reserva emociones y boletos mundialistas.

Para Cuba no habrá margen para especulaciones: después de dejar escapar una oportunidad frente a Venezuela, deberá recuperar el pulso ofensivo y la firmeza desde el montículo en un partido donde cada lanzamiento puede acercarla o alejarla del sueño mundialista. (ALH)

Tomado de Cubadebate