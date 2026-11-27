Ulises Mora e Irma Castillo, sus directivos, destacaron en exclusiva con Prensa Latina, la importancia de mantener vivos los vínculos con la nación caribeña mediante iniciativas artísticas y culturales que contribuyan a difundir su identidad y patrimonio.

Durante la séptima edición del Encuentro de Cubanos Residentes en Italia, realizado en la localidad italiana de Jesi, explicaron que Timbalaye es una organización y escuela de danza dedicada a promover la música y las tradiciones folclóricas de Cuba, con especial atención a la rumba y los bailes populares.

Los directivos subrayaron la importancia de esta reunión, la cual consideraron expresión del vínculo permanente de la emigración con su patria y de la voluntad de defender la soberanía nacional.

Cada cubano, independientemente del lugar donde resida, conserva su identidad y lleva consigo una luz solidaria que lo hace sentirse parte de una nación cuya dignidad debe defenderse, manifestaron.

Ambos expresaron su rechazo a las amenazas estadounidenses de una eventual agresión militar a Cuba y reclamaron el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, al que calificaron de genocida.

Los artistas y profesionales formados por la Revolución, indicaron, mantienen un compromiso con su país y contribuyen, mediante sus actividades en el exterior, a mostrar la realidad de una nación con historia, cultura y voluntad soberana.

En ese sentido, consideraron que la solidaridad con Cuba debe sustentarse también en una perspectiva humanista, ante las dificultades que enfrenta su población, particularmente en el acceso a alimentos, medicamentos y combustibles.

Al dirigirse a los cubanos residentes en Italia, Mora y Castillo los convocaron a sumarse a la defensa de la patria, causa que definieron como justa y humana, y a defender el derecho de su pueblo a disponer de alimentos y medicinas, comerciar libremente con el mundo y decidir soberanamente su futuro.

Fundada en 1999, la organización desarrolla desde hace más de dos décadas una intensa actividad en Italia, donde organiza el Festival Internacional “Timbalaye. La Ruta de la Rumba”, iniciativa que desde 2001 contribuye a difundir las expresiones musicales y danzarias cubanas y a estrechar los vínculos culturales entre ambos países.

La cita tiene como eje la rumba, expresión que reúne las raíces que conforman la nacionalidad y la identidad cubanas, al tiempo que permite establecer conexiones con las tradiciones de otros pueblos, mediante la cooperación y el intercambio de sus respectivos patrimonios vivos. A lo largo de sus ediciones, el festival ha llevado la cultura popular de la isla a escenarios de distintas ciudades italianas, con espectáculos, conciertos, talleres de danza, conferencias, coloquios y encuentros culturales en teatros, universidades y espacios de reconocido valor histórico y patrimonial.

Castillo resaltó la herencia africana presente en esas expresiones culturales, que evocan el cimarronaje, la rebeldía y los valores que distinguen al pueblo cubano.

Timbalaye constituye también un puente de colaboración entre naciones, pues lleva al mundo la alegría y la riqueza de las tradiciones de la isla, incluso en circunstancias difíciles, con un mensaje de solidaridad y reconocimiento a las culturas que contribuyeron a conformar su identidad, señalaron.

Entre sus actividades recientes mencionaron la participación la víspera en la velada político-cultural en Roma en homenaje a Fidel Castro, en el centenario de su nacimiento y el décimo aniversario de su desaparición física, así como la celebración, e pasado 20 de octubre, del Día de la Cultura Cubana.

Mora y Castillo anunciaron que el próximo 4 de diciembre desarrollarán una jornada dedicada a la identidad cultural y a Changó, deidad de la religión yoruba de gran arraigo en la isla, mientras el 6 de enero estarán en Cuba para presentar la programación del Festival Timbalaye 2027, dedicado en esta ocasión al cimarronaje. (ALH)

Mario Muñoz Lozano/Prensa Latina