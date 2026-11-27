La DECIMOSEXTA muestra del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DanzanDos comenzó en la ciudad de Matanzas con la exposición fotográfica «Espirales de Ramiro Guerra. Fondo Casa de la Memoria Escénica».

Esta edición del encuentro dedica sus jornadas al maestro Ramiro Guerra y al aniversario 55 de su obra «El Decálogo del Apocalipsis».

«Hemos convocado de manera excepcional a este dieciséis edición como muestra por las condiciones reales en que está viviendo nuestro país. Estamos muy felices de las personas que han logrado llegar que gracias a muchísimas personas, al Consejo de las Artes Escénicas, la Dirección de Cultura, el Consejo Nacional de Artes Escénicas», comentó la directora del evento, Liliam Padrón.

De igual forma afirmó que se mantine la entrega del Premio a la Popularidad mediante un novedoso sistema de votación para todos los asistentes al Teatro.

La inauguración del evento contó con una puesta en escena de la obra de la Premio Nacional de Danza 2026, Liliam Padrón, titulada «Clave Cubana. Un estudio sobre Hamlet».

En esta ocasión, los bailarines de la compañía Danza Espiral tomaron distintos espacios del Teatro Sauto, Monumento Nacional, como escenarios.

«Hemos propuesto esta alrededor del teatro, que es una obra que está construida para sala, precisamente para recordar y homenajear a Ramiro Guerra, quien siempre estuvo muy vinculado a la compañía desde los primeros días», agregó la maestra.

La presentación comenzó en los portales de la institución, continuó por los laterales, y el jardín trasero, hasta llegar a la platea del Sauto, para concluir en otro de sus laterales.

La muestra del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DanzanDos incluirá talleres, clases magistrales y presentaciones de las compañías invitadas, hasta el próximo 29 de noviembre en la Atenas de Cuba.

Fotos: Carrete Producciones.

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