De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Salud Pública de la RDC, fueron registradas un total de 12 mil 21 infecciones y cinco mil 904 fallecimientos desde el inicio de la epidemia el 15 de mayo.

El reporte institucional incluyó 66 nuevos casos, además de 37 fallecidos en las últimas horas.

La tasa global de letalidad es de 49,1 por ciento, mientras que mil 92 personas continúan hospitalizadas y en régimen de aislamiento por el virus, mientras la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 85,1 por ciento.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al de 2014-2016 en África occidental, que dejó 28 mil 616 casos y 11 mil 325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

La enfermedad del ébola es una dolencia grave, a menudo mortal, en los seres humanos. De acuerdo con la literatura médica, los virus que lo provocan pertenecen al género Orthoebolavirus de la familia Filoviridae.

Hasta la fecha fueron identificadas seis especies de Orthoebolavirus, de las cuales se sabe que tres causan grandes brotes: el Virus del Ébola, Virus del Sudán y Virus Bundibugyo.

Expertos señalan como responsables a los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, pues son huéspedes naturales del Orthoebolavirus.

El patógeno puede transmitirse a los humanos cuando las personas tienen contacto cercano con la sangre, las secreciones, los órganos u otros fluidos corporales de animales infectados, como murciélagos frugívoros, chimpancés, gorilas, puercoespines, que se encuentren enfermos o muertos en la selva tropical.

Los individuos no pueden transmitir la enfermedad antes de presentar síntomas, y siguen siendo infecciosos mientras su sangre contenga el virus. (ALH)

Tomado de Prensa Latina