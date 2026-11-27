Desde 1921, la casa natal de Carlos Verdugo ha sido un lugar de peregrinación y homenaje de los matanceros.

En 1921, a propósito de los cincuenta años de los tristes hechos de 1871, el Colegio de Estudiantes de Matanzas colocó una tarja conmemorativa en la casa natal de Carlos Verdugo, ubicada en la calle Isabel Primera, entre Vera y Navia, Versalles. Sobre este acto se informó en el Diario de la Marina:

“La Asociación de Estudiantes de Matanzas, conmemoró dignamente la luctuosa fecha de ayer, en la que se cumplió el quincuagésimo aniversario de aquel día triste en que ocho vidas inocentes fueron segadas por la saña de un grupo de exaltados que pretendió con su inconciencia manchar el honor de la vieja España”. “Por la mañana formó frente a Instituto una interminable manifestación de duelo, en el que iban representadas todas las clases sociales, dirigiéndose a la calle de Vera, a colocar una lápida en el lugar donde naciera el estudiante matancero Carlos Verdugo, a fin de perpetuar su recuerdo. En aquel lugar, después de descubrirse la inscripción, hubo sentidas y patrióticas peroraciones, y la banda municipal ejecutó el Himno Nacional”. «Por la noche, en el Teatro Sauto, se ofreció una velada fúnebre, y distinguidos oradores dibujaron con su verbo expresivo, la historia tal cual fue de los jóvenes mártires que derramaron su sangre inocente, víctimas de las pasiones de aquella época. La rememoración del gesto gallardo y valiente del capitán Capdevila, el heroico militar que, con peligro de su vida, levantó en medio del crimen cometido, la bandera de España, para librarla de que se manchara en el fango de la iniquidad que se cometía en su nombre, mereció la admiración de los concurrentes”.

Una tradición

Desde esta fecha, el lugar se convirtió en un referente para la peregrinación y el homenaje de los matanceros a Carlos Verdugo y a los mártires del 27 de noviembre de 1871. En cada momento histórico, la prensa ha reflejado esta tradición, que cada año se repite, con el protagonismo de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Estas fueron algunas de esas conmemoraciones, realizadas antes de 1959:

“En la casa de Carlos Verdugo”. Se realizó una “imponente manifestación” hasta la casa, organizada por los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza, la Escuela Normal para Maestros y el Colegio La Luz. El Dr. Porfirio Andreu se dirigió a los presentes y un alumno del Colegio La Luz recitó un poema. En la noche se realizó una velada en el Teatro Sauto, organizada por el Directorio Estudiantil. El resumen estuvo a cargo del Dr. Salvador Salazar. (Diario de la Marina, 28 de noviembre de 1925, p. 22)

“El 27 de noviembre en el interior de la República. En Matanzas”. Hubo un desfile de peregrinación hasta la casa natal, protagonizado por los alumnos del Instituto, las Escuelas Superiores, la Escuela Normal y su Práctica Anexa. Entre los presentes estuvieron Arturo Echemendía, director del Instituto; Antonio del Campo, por el claustro de la Escuela Normal; Domingo Russinyol, Superintendente Provincial de Escuelas, entre otros. Asistió un grupo de jefes y oficiales del Ejército y de la Fundación “Luz Caballero”. En la noche esta última institución celebró una velada en honor a los mártires. (Diario de la Marina, 28 de noviembre de 1926, p. 8)

“El claustro del Instituto y los estudiantes de Matanzas rindieron tributo a los mártires del año 71”. Los actos fueron organizados por el claustro del Instituto de Segunda Enseñanza y la Asociación de Estudiantes. Comenzó con una sesión solemne en el Aula Manga del Instituto, donde se leyeron poesías alusivas a la fecha y el doctor José Russinyol Carballo pronunció un discurso. Al finalizar el acto se desfiló hasta la casa natal de Carlos Verdugo, donde se depositó una ofrenda floral. Lo mismo hizo la Sociedad “José Jacinto Milanés”. (Diario de la Marina, 29 de noviembre de 1927, p. 7)

“Fue conmemorada la efemérides de ayer en toda la República. Matanzas”. La peregrinación realizada a la casa natal de Carlos Verdugo fue “solemne”. Integraron la misma la Escuela Superior No. 9, el Colegio “La Luz”, una representación del Ejército y los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza. Asistieron las autoridades locales y un gran número de personas. Se depositaron varias ofrendas florales al pie de la lápida. (Diario de la Marina, 28 de noviembre de 1929, p. 23)

“Ofrenda en Matanzas a los estudiantes caídos en el 1871”. Este día los edificios públicos amanecieron con las banderas a media asta y las casas con crespones negros en las ventanas. Se colocó una corona de flores naturales en la casa natal de Carlos Verdugo, con la inscripción: “A los mártires del 27 de noviembre de 1871. Los alumnos y profesores del Instituto”. Después, los estudiantes fueron, “en gran número”, al Parque de la Libertad y depositaron una corona en forma de corazón ante la estatua de José Martí. En este caso la cinta decía: “A todos los estudiantes caídos”. La última oración del corresponsal reflejó la situación política del país: “El acto fue de gran recogimiento, sin que en él se pronunciaran discursos como en pasadas épocas”. (Diario de la Marina, 28 de noviembre de 1930, p. 11)

“Peregrinación a la casa del estudiante Carlos Verdugo”. Los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza, la Escuela Normal y la Escuela Superior, se congregaron en el Parque de la Libertad y de allí se dirigieron en peregrinación a la casa natal de Carlos Verdugo. Fueron depositadas varias ofrendas florales, se recitaron versos y se pronunciaron discursos alusivos al 27 de noviembre. El resumen lo realizó el profesor Joaquín García Martínez. El acto concluyó con el himno nacional, cantado por un coro de alumnas de la Escuela no. 14. (Diario de la Marina, 28 de noviembre de 1935, p. 18)

“Matanceras. Los estudiantes”. Los estudiantes matanceros, en solemne conmemoración, hicieron una “nutrida peregrinación” hasta la casa natal de Carlos Verdugo. Una vez allí, depositaron ofrendas florales en su memoria y la de sus compañeros. Por la noche, se realizó una velada en el Teatro Sauto y en la mañana, los miembros de la Juventud Católica efectuaron una misa en la Catedral. (Diario de la Marina, 28 de noviembre de 1925, p. 9)

“Peregrinación estudiantil”. Los alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza, la Escuela Normal y la Escuela Anexa, entre otras instituciones, realizaron una peregrinación a la casa natal de Carlos Verdugo. En este lugar depositaron ofrendas florales. Hicieron uso de la palabra dos estudiantes y el doctor Joaquín García Martínez pronunció “…un elocuente discurso en recordación de los mártires”. (Diario de la Marina, 28 de noviembre de 1939, p. 19)

“La fecha luctuosa fue conmemorada en Matanzas”. El 27 de noviembre se conmemoró “fervorosamente en esta ciudad”. Los actos se iniciaron con una misa en la Iglesia del Carmen. Después se efectuó la peregrinación a la casa natal de Carlos Verdugo. Participaron alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales, Escuela del Hogar, Comercio y de los colegios Echemendía, Garmendía, La Luz, Sagrado Corazón y otros. En la noche se realizó una “velada suntuosa” en el Centro de Detallistas. Se pronunciaron varios discursos y el resumen lo realizó el señor Gustavo Lima de León. (Diario de la Marina, 30 de noviembre de 1950, p. 26).

El lugar donde nació Carlos Verdugo forma parte indisoluble de la historia matancera y cubana. A ese lugar va, cada 27 de noviembre de 1871, el pueblo matancero. Es una tradición que rinde homenaje a los jóvenes cubanos de todos los tiempos, los que han sabido ser dignos y luchas contra las injusticias. (ALH)

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