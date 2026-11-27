La Unión Eléctrica Nacional (UNE) pronostica para este viernes, en el horario de máxima demanda, una disponibilidad de 1100 MW con una demanda máxima de 2700 MW, para un déficit de 1600 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se prevé una afectación de 1630 MW durante el pico.

Precisa la nota, que ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas, incluyendo toda la madrugada. No obstante, la máxima afectación por esta causa fue de 1689 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 3393 MWh, con 528 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esa fuente de generación.

A las 06:00 horas, la disponibilidad del SEN es de 1075 MW, la demanda de 2100 MW con 1035 MW de afectación, mientras que en el horario de la media se estima que sea de 1300 MW.

La UNE también informa que se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y la 2 de la CTE Felton, mientras, en mantenimiento están la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la 5 de la CTE Nuevitas, la 1 de la CTE Felton y la 5 de la CTE Renté.

Por último, refiere que las limitaciones en la generación térmica son de 494 MW. (ALH)

Tomado de Cubadebate