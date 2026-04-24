Continúa en Cárdenas respaldo al movimiento Mi firma por la Patria

El hospital general docente Julio Aristegui Villamil es una de las instituciones de Cárdenas que más sufre el impacto de la política de cerco económico, financiero y comercial que impone los Estados Unidos contra Cuba.

Los perjuicios a este centro asistencial abarcan todas sus áreas y servicios, y el colectivo se sumó a al llamado Mi firma por la Patria», con la cual se rechaza el bloqueo y se defiende el derecho a la paz.

En matutino especial se ratificó el compromiso de no cesar en el sagrado deber de batallar por la vida de cada paciente a pesar de las difíciles condiciones de trabajo, marcadas por la carencias de medicamentos e insumos.

Los trabajadores del hospital cardenense sufren a diario las consecuencias del bloqueo económico con el que el gobierno de Estados Unidos trata de asfixiar al pueblo cubano, y el colectivo se crece para garantizar sus misiones sin descuidar el compromiso de defender la Patria en todos los frentes. (ALH)

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