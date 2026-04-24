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Continúa en Cárdenas respaldo al movimiento Mi firma por la Patria

Por Alexei McIntosh 0 Comentario #Cárdenas #Hospital Julio Aristegui Villamil #Mi Firma por la Patria #TV Yumurí

El hospital general docente Julio Aristegui Villamil es una de las instituciones de Cárdenas que más sufre el impacto de la política de cerco económico, financiero y comercial que impone los Estados Unidos contra Cuba.

Los perjuicios a este centro asistencial abarcan todas sus áreas y servicios, y el colectivo se sumó a al llamado Mi firma por la Patria», con la cual se rechaza el bloqueo y se defiende el derecho a la paz.

En matutino especial se ratificó el compromiso de no cesar en el sagrado deber de batallar por la vida de cada paciente a pesar de las difíciles condiciones de trabajo, marcadas por la carencias de medicamentos e insumos.

Los trabajadores del hospital cardenense sufren a diario las consecuencias del bloqueo económico con el que el gobierno de Estados Unidos trata de asfixiar al pueblo cubano, y el colectivo se crece para garantizar sus misiones sin descuidar el compromiso de defender la Patria en todos los frentes. (ALH)

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By Alexei McIntosh

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