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Consejo de la Administración en Jovellanos traza estrategias claves para 2026

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Consejo de la Administración #Jovellanos #TV Yumurí

En la más reciente sesión de trabajo del Consejo de la Administración Municipal de Jovellanos se analizaron temas medulares para dar respuesta a las principales problemáticas de la población y garantizar el cumplimiento del Programa de Gobierno aprobado para el año 2026.

Durante el encuentro se evaluó el avance del plan de la economía y la ejecución del presupuesto, aspectos esenciales para sostener el desarrollo local y asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, se revisó la atención a los planteamientos de los electores, con el objetivo de mantener un vínculo directo y transparente entre las autoridades y la comunidad.

Otro de los puntos destacados fue la implementación de directivas generales encaminadas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad ciudadana y consolidar la confianza en las instituciones.

La reunión reafirmó la voluntad del gobierno local de Jovellanos de trabajar con responsabilidad y eficiencia, en aras de cumplir los compromisos asumidos.

 

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By Yosier Argüeso Miranda

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