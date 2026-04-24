Consejo de la Administración en Jovellanos traza estrategias claves para 2026

En la más reciente sesión de trabajo del Consejo de la Administración Municipal de Jovellanos se analizaron temas medulares para dar respuesta a las principales problemáticas de la población y garantizar el cumplimiento del Programa de Gobierno aprobado para el año 2026.

Durante el encuentro se evaluó el avance del plan de la economía y la ejecución del presupuesto, aspectos esenciales para sostener el desarrollo local y asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, se revisó la atención a los planteamientos de los electores, con el objetivo de mantener un vínculo directo y transparente entre las autoridades y la comunidad.

Otro de los puntos destacados fue la implementación de directivas generales encaminadas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Estas medidas buscan fortalecer la seguridad ciudadana y consolidar la confianza en las instituciones.

La reunión reafirmó la voluntad del gobierno local de Jovellanos de trabajar con responsabilidad y eficiencia, en aras de cumplir los compromisos asumidos.

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