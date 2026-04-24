Casa de las Américas clausura premio literario

Luego de varias jornadas de debates y análisis de las obras recibidas, la edición 66 del Premio Casa, como también se le denomina, reconocerá a los autores más destacados en una ceremonia en la Sala Che Guevara de la entidad.

Escenario que acogerá la presentación del Cuarteto de Saxofones ZSAXOS, bajo la dirección del maestro Javier Zalba.

La propuesta musical incluirá obras de Ernesto Lecuona, Astor Piazzolla, Sindo Garay, Andrés Alén, Beatriz Corona y el propio Zalba, entre otras.

El Premio Literario Casa de las Américas también convocó en Teatro, aunque los resultados en este género se revelarán el 28 de mayo, a solicitud del jurado y debido al gran número de propuestas recibidas.

La compleja situación que enfrenta el país obligó a reajustar este año el programa del evento, que incluye a intelectuales de Cuba, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador en calidad de jurados.

El premio tiene dos propósitos fundamentales, y uno de ellos es el vínculo que promueve entre los miembros del tribunal y el público cubano, declaró en una entrevista el director del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, Jorge Fornet.

Decidimos sacrificar esa parte en esta ocasión y salvar -porque nos parecía imprescindible- el certamen literario, explicó.

Pese a los desafíos, el encuentro transcurre con la certeza del prestigio alcanzado en estas más de seis décadas y la confianza que depositan en él intelectuales, narradores e instituciones de diversas regiones del mundo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina