Raphinha en modo balón de oro

En la campaña actual los números de Raphinha con el Barcelona son una auténtica locura.

Tras las llegadas de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, el Barça necesitaba encontrarle a Raphinha un nuevo rol.

Flick consideró usarlo como un ’10’ o ‘9’ y pasó semanas preparándolo para atacar el espacio detrás de los defensores.

El director deportivo del club, Deco admitió a medios internacionales especializados que ni siquiera ellos esperaban que el experimento funcionara tan bien. El delantero es ahora el máximo goleador de Europa.

Sus números lo convierten en el mejor delantero centro del mundo.

Las estadísticas en la temporada 2026/27 quedan desglosadas de la siguiente manera:

– En Liga 7 partidos, 12 goles, 3 asistencias con 15 contribuciones de gol.

– En UEFA Champions League 1 partido con 2 goles.

En total suma 14 goles y 3 asistencias para 17 contribuciones de gol en 8 partidos.

Es imposible predecir el futuro, pero los números de Raphi hasta el momento son como para Balón de Oro y recién empezó la temporada.

Post Views: 33