Un nuevo reto para el deporte inclusivo en Cuba

El equipo nacional de béisbol para personas con discapacidad visual de Cuba partió ayer lunes hacia Italia, donde defenderá el título de campeón en la III Copa Internacional de Béisbol para Ciegos de la WBSC.

La selección, vigente monarca desde su triunfo histórico en 2024 en Inglaterra (donde derrotó 2-1 a Italia en la final), llega a Castiglione della Pescaia, en la Toscana. El torneo se disputará del 30 de septiembre al 3 de octubre en el Estadio de Béisbol Simone Piani y reunirá a ocho selecciones de tres continentes: Cuba, República Checa, Gran Bretaña y Estados Unidos (Grupo A), e Italia (anfitriona), Países Bajos, Pakistán y Chinese Taipei (Grupo B).

Cuba, que debutará mañana miércoles 30 de septiembre a las 16:30 (hora local) frente a Estados Unidos, busca revalidar la corona conquistada en su primera participación en el evento. En aquella ocasión, dirigida por Roberto Carmona y con el capitán Maikel Merino como figura destacada (MVP del torneo), los cubanos superaron a Países Bajos, China e Inglaterra antes de vencer a la entonces campeona Italia.

El béisbol para ciegos se practica con una pelota que contiene campanas en su interior para orientar a los jugadores por el sonido. Los equipos suelen estar formados por cinco jugadores con discapacidad visual y uno vidente, y el juego se desarrolla con adaptaciones que permiten a los atletas demostrar alto nivel competitivo.

La delegación cubana viaja con el respaldo de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Tras el abanderamiento y la preparación en Cuba, los peloteros persiguen la meta clara de volver a subir al podio más alto y demostrar, una vez más, que el talento y la determinación no conocen barreras. (ALH)

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