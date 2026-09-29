Aida García Güell: una vocación que guía, enseña y acompaña

Hay personas que hacen de la medicina una manera de estar en la vida. Personas cuya huella se reconoce en la consulta, en el aula, en una conversación con un paciente y en cada generación de profesionales que ha aprendido a su lado. La Dra. C. Aida García Güell pertenece a esa estirpe de mujeres que han sabido entrelazar ciencia, sensibilidad y magisterio en una misma vocación.

Vicepresidenta del capítulo matancero de la SOCUMI y Doctora en Ciencias Pedagógicas, Aida lleva consigo la esencia de quien entiende que enseñar Medicina también significa enseñar a mirar al ser humano que existe detrás de cada diagnóstico.

Hace unos meses tuvimos el privilegio de recibirla en una sesión de #Diapositiva de nuestra institución, un espacio de HFP donde los rostros, las historias y las experiencias de quienes hacen grande al hospital encuentran un lugar para ser contados. Allí descubrimos, una vez más, a la mujer que existe detrás de la bata blanca: madre, profesional, maestra y compañera de tantos caminos.

Porque Aida ama con sentimientos. Ama a su familia, ama la profesión que eligió y acompaña a sus pacientes con esa cercanía que convierte el ejercicio médico en una relación profundamente humana. Los sigue, conoce sus historias y permanece atenta a sus caminos, con la responsabilidad de quien sabe que cuidar también significa acompañar.

Y hay una historia familiar que emociona especialmente: su hijo ha seguido sus pasos por el universo de las profesiones de la salud. En esa continuidad hay mucho más que una elección profesional; hay una semilla sembrada desde el ejemplo, una manera de entender el servicio y una herencia de sensibilidad que encuentra nuevas manos para continuar.

Hoy, en el Mes de la Ciencia de Medicina Interna, su presencia vuelve a adquirir un significado especial. Aida se desempeña en funciones como Coordinadora del Comité Académico de Medicina Interna y tuvo a su cargo la coordinación de la mesa redonda “Actualización clínico-terapéutica de las complicaciones crónicas de la Diabetes mellitus”, junto a residentes de Medicina Interna.

En ese escenario vuelve a aparecer la profesora que acompaña, la científica que comparte conocimientos y la internista que continúa aprendiendo mientras enseña. Cada intercambio con los residentes se convierte en una oportunidad para cultivar pensamiento clínico, responsabilidad profesional y sensibilidad ante quienes necesitan de la Medicina.

Hay vocaciones que se escriben en títulos, investigaciones y responsabilidades académicas. La de Aida también se escribe en las personas que ha acompañado, en los estudiantes que ha formado, en los pacientes que sigue y en ese hijo que encontró en su ejemplo una ruta propia dentro de la Salud.

Dra. C. Aida García Güell, mujer, madre, internista, científica y maestra.

Una vocación que guía.

Una vida que enseña.

Una manera de cuidar que permanece.

Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez/ Perfil de Facebook

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