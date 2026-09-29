Motorina recuperada vuelve a manos de joven doctora

La doctora Ailenys Pérez Cepero recibió la motorina sustraída durante el asalto y robo con violencia ocurrido el 2 de agosto, en la carretera que comunica el batey Oliva con la cabecera municipal de Unión de Reyes.

Hasta la vivienda de la joven profesional llegaron fuerzas del Ministerio del Interior (MININT), quienes hicieron efectiva la devolución del medio de transporte, indispensable para sus desplazamientos y el cumplimiento de sus responsabilidades como trabajadora del sector de la Salud.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, entre las tres y media y las cuatro. Tras conocer el caso, las fuerzas del orden interior iniciaron las investigaciones y recopilaron elementos que permitieron seguir el desplazamiento de los implicados e identificar a los presuntos autores.

El Mayor Yordany Apolinario Montes de Oca, jefe de la unidad de la Policía en el territorio, informó que varias piezas y objetos pertenecientes a la motorina fueron recuperados en diferentes puntos de la provincia de Mayabeque. Los implicados permanecen detenidos a la espera del proceso judicial correspondiente.

La entrega estuvo acompañada por trabajadores de la Salud y vecinos de la comunidad. (ALH)

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