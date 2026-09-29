Pronostica 2020 MW de afectación para el pico del martes

En la jornada de este lunes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1858 MW a las 19:10 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 3659 MWh, con 569 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1060 MW, la demanda 2461 MW con 1401 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW.

Se encuentran en avería la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 396 MW.

Se prevé, para el horario de máxima demanda, una disponibilidad de 1060 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1990 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2020 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate