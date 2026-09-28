Camboya y Cuba acercan posiciones con memorando en turismo

El texto fue rubricado la víspera en la noroccidental ciudad de Siem Reap, a unos 300 kilómetros de Nom Pen, por el ministro de Turismo de Camboya, Huot Hak, y la embajadora de La Habana aqui, Milena Zaldívar, a nombre del Ministerio de Turismo de Cuba.

Con la ceremonia, efectuada en el Día mundial del Turismo, se reafirmó la voluntad de ambos países de profundizar aún más las relaciones bilaterales, al tiempo que abre las puertas a nuevas oportunidades para identificar diversas áreas con potencial para desarrollar la cooperación.

El documento tiene como propósito fortalecer y desarrollar aún más la cooperación entre ambos países en el ámbito del turismo, a través de la formación profesional, el intercambio de experiencias y el desarrollo de buenas prácticas para la capacitación de los recursos humanos vinculados al sector.

Durante la firma, ambas partes patentizaron la convicción de que el nuevo memorando contribuirá al logro de intereses comunes, de estrechar los vínculos pueblo a pueblo y fortalecer el desarrollo económico y social entre dos naciones unidas por 66 años de sólidos lazos de amistad. (ALH)

Tomado de Prensa Latina