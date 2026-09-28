Desarrollará Matanzas Primer Simposio de Rehabilitación Neonatal

Especialistas médicos matanceros protagonizarán el Primer Simposio de Rehabilitación Neonatal, en el hospital ginecobstétrico provincial José Ramón López Tabrane, de Matanzas, los días 15 y 16 de octubre.

En la cita participarán expertos de la mencionada rama médica del territorio yumurino además de sus representantes en el Ministerio de Salud Pública(MINSAP).

El programa incluye temas como la fisioterapia respiratoria neonatal, la estimulación temprana, el desarrollo motor, y el Manejo del neonato prematuro.

De igual manera se intercambiará sobre el neurodesarrollo y plasticidad cerebral, la intervención temprana en alteraciones neuromotoras y la atención kinésica del recién nacido.

Asimismo será motivo de debate el rol de la familia en la rehabilitación de los más pequeños de casa y el trabajo interdisciplinario en esta especialidad médica.

Al evento están invitadas las artesanas que donaron pulpos para la entregar a los recién nacidos a quienes se les aplica la pulpoterapia, técnica que permite al neonato retomar el ambiente obstétrico y ofrece un punto de agarre activador del reflejo de presión, además de evitar tirar de sondas y tubos.

También tendrán la oportunidad de vender los pulpos a las madres que, fuera de este servicio, deseen obtenerlo para sus pequeños. (ALH)

Dunia Bermúdez Sañudo/Radio 26

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