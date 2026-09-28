Obtiene actor matancero premio en el Lloga

Por segunda ocasión participó el joven actor en el evento en el que había obtenido mención en esa categoría en 2025. “Obtengo el año pasado mención como actor y esta vez el premio de actuación después de muchos retos, de mucho sacrificio, con el capítulo Aquella tarde de abril, de una serie histórica muy bonita que todos disfrutamos, relacionada con el movimiento 26 de Julio en la ciudad de Matanzas.

“El personaje que hago es Reynol García. Lo que más me llamó la atención es que está pensado más desde el lado humano y de los conflictos del momento, no solamente indagando en el perfil del héroe sino también en sus relaciones personales y todo lo que tuvo que ver con el asalto al Cuartel Goicuría”.

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Miembro de la Asociación Hermanos Saíz e integrante igualmente del grupo de Teatro de Las Estaciones, el actor, titiritero, artista callejero y payaso se regocija por el reconocimiento, al tiempo que destaca la trascendencia del certamen que promueve y resalta la labor de los jóvenes realizadores del país.

“Fue una grata sorpresa que recibí luego de las premiaciones en Santiago de Cuba. Lamentablemente no pude viajar a Santiago de Cuba por problemas de transportación.

“Este es un evento que yo creo súper importante para la radio cubana actualmente, para los jóvenes radialistas: jóvenes actores, locutores, guionistas, realizadores de sonido, directores porque destaca y defiende el quehacer joven en la radio, desde especialidades que se creen a veces muertas, a pesar de que todavía los jóvenes estamos apostando por eso”.

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García Valdés, quien ha merecido entre otros el Premio Adolfo Llauradó y premio en el XIV Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes de Santo Domingo, República Dominicana, confiesa que este logro no se debe solo a su desempeño actoral.

“Yo creo que gran parte del mérito de este premio se debe a un trabajo en equipo del Conjunto Dramático de Radio 26, dirigido por Bárbara Tápanes, una mujer de radio que siempre nos está impulsando, interesada en que crezcamos siempre creativamente”.

Ochenta y tres jóvenes, en representación de 25 emisoras y dos radio bases universitarias, presentaron 72 obras en la 36 edición del Encuentro y Taller de la Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam, organizado por la Asociación Hermanos Saíz en Santiago de Cuba los días 24 y 25 de septiembre. (ALH)