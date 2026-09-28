Celebran en Cuba IV Taller Movimiento Creativo para la Inclusión

Participan cada año especialistas españoles de ámbitos afines al proyecto y en esta oportunidad la invitada será Silvia Ferrer, arteterapeuta transdisciplinaria y artista visual con amplia trayectoria en el acompañamiento terapéutico individual y grupal a través de las artes expresivas.

La cita constituye un espacio de encuentro y reflexión activa ante las exclusiones sociales de cualquier naturaleza, mientras promueve la hermandad mediante la corporeidad, declaró a Prensa Latina la principal artífice del taller y directora de la propuesta escénica Irreverencia Producciones, Eva González.

Durante varias jornadas, el Centro Cultural Bertolt Brecht será testigo de un evento cuyo objetivo es crear conciencia sobre la importancia de abordar el tema de la inclusión, desde lo educativo y creativo.

Tenemos que vincularnos a ello y generar mayor sensibilidad y herramientas para tratarla, añadió González durante la celebración del taller en 2025.

De esta forma crecemos en comunicación y conciencia, en tanto los propios colectivos son multiplicadores de la experiencia, apuntó entonces.

El IV Taller Movimiento Creativo para la Inclusión deviene espacio de aprendizaje y retroalimentación entre quienes apuestan cada año por una iniciativa que reconoce el valor en lo diverso. (ALH)

Tomado de Prensa Latina