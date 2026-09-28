Cardenenses celebran aniversario 66 de los CDR

Cederistas cardenenses celebraron el acto municipal por el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), con la participación de representantes de diversos sectores.

La circunscripción 84 acogió el intercambio, que también homenajeó al Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, fundador de la organización, en el centenario de su natalicio.

Números culturales protagonizados por jóvenes artistas aficionados amenizaron la mañana; estuvo en ellos la responsabilidad de repasar la historia de los Comités y traer momentos de disfrute a los presentes.

La fecha fue una oportunidad de recordar la misión original de los CDR: proteger la soberanía nacional desde los barrios y recordar su vigencia en los momentos actuales.

Jaime Reyes Caballero, Coordinador Municipal de los CDR, destacó la importancia de que estos mantengan un vínculo estrecho con la comunidad. Enfatizó que la organización debe hacerse sentir en las calles y en la gente, en las acciones diarias y constantes.

El CDR #8 de la Zona 129, el CDR #6 de la Zona 151 y el CDR #3 de la Zona 159 fueron reconocidos como destacados por su trabajo.

Lester Fleitas Mateos

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