Divulgarán en México nuevo informe sobre caso Ayotzinapa

Autoridades mexicanas presentarán hoy un informe sobre los resultados derivados de las nuevas líneas de investigación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La información iba a difundirse la semana pasada, antes de la conmemoración el sábado del aniversario 12 de los hechos, ocurridos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Acorde con lo referido, el informe será expuesto este lunes por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Mauricio Pazarán.

En su habitual conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el viernes último que, desde el inicio de su gobierno, determinaron, “en principio con el (ex) fiscal (general, Alejandro) Gertz y después con la fiscal Ernestina Godoy, realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido”.

Tal indagación se hizo a partir de información “tanto del uso de los teléfonos en esa noche (26 de septiembre de 2014) y madrugada, como de otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas”.

El sábado, esta capital fue escenario de una marcha por los 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La movilización aquí, encabezada por madres y padres de los jóvenes y con la participación de organizaciones sociales, indígenas y estudiantiles, partió alrededor de las 17:00 hora local del emblemático Ángel de la Independencia, en la avenida Reforma, y culminó en el Zócalo de esta urbe.

Entre consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, los familiares de los desaparecidos demandaron el esclarecimiento del caso.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su compromiso con los familiares de los jóvenes.

Prensa Latina

Post Views: 5