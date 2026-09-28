Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, afirmó en un ejercicio de preparación que elevar la calidad de vida de la población y asegurar la autonomía concedida a la empresa estatal socialista en las 176 Transformaciones Económicas y Sociales (TES) constituyen el motor impulsor de los cambios en el sistema empresarial cubano.

El pronunciamiento, según precisó el Gobierno de la República desde su web oficial Soberanía, tuvo lugar en la clausura del ejercicio de entrenamiento este último semana sobre las TES, efectuado en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, con la participación de presidentes de grupos empresariales y de juntas de gobierno.

Marrero Cruz señaló que ya se aprecian variaciones que incrementarán las capacidades productivas y, en consecuencia, ampliarán la oferta, lo cual debe contribuir a la reducción gradual de los precios y a contener la inflación.

Al dialogar con más de 50 asistentes, precisó que en tres meses se implementaron 158 transformaciones respaldadas por 197 normas jurídicas, bajo el principio constitucional de que la Empresa Estatal Socialista es el sujeto principal de la economía nacional.

El Primer Ministro indicó que los empresarios deben hallar soluciones propias y, mediante la integración con actores económicos no estatales, generar mayor riqueza y desarrollo para el país.

Reconoció el alcance del eje temático uno, con 31 transformaciones vinculadas al modelo de gestión de los actores económicos, y subrayó la necesidad de garantizar seguimiento y resultados a nivel municipal.

Puntualizó que las transformaciones buscan que la empresa estatal sea más ágil, eficiente y articulada con el resto de la economía, y destacó la importancia de fortalecer las Juntas de Gobierno mediante la preparación de sus miembros.

Marrero Cruz insistió en aprovechar las oportunidades del Decreto Ley 114, que regula la asociación entre entidades estatales y no estatales para incrementar la producción de bienes y servicios, sustituir importaciones, elevar la competitividad y generar empleos.

Aclaró que convertir la empresa estatal en sociedad mercantil por acciones o participaciones no implica privatización, sino separar propiedad y gestión, atraer capital privado nacional o extranjero y mejorar eficiencia, competitividad y exportaciones.

El encuentro, iniciado desde este 24 de septiembre hasta este último fin de semana, favoreció el análisis y el intercambio de experiencias que, a partir de las transformaciones, permitan desatar las fuerzas productivas y contribuir al objetivo esencial de elevar la calidad de vida de la población.

Foto: Estudios Revolución

ACN

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