Libros en José Martí (LXII): Historia de Roma

Una de las primeras lecturas de José Martí fue un libro sobre la historia de Roma.

Dos apuntes escritos por José Martí, que aparecen entre sus “fragmentos”, hacen mención a la impresión que le causó la lectura, siendo niño, de un libro sobre la historia de Roma. Incluso, la segunda alusión, forma parte de los primeros recuerdos que conservaba de su infancia, de las cosas que vio en “…los albores…”, de su vida. Estos fueron los apuntes martianos:

“¿Superiores los sajones, y tardaron 6,000 años desde su venida de la India sin adquirir civilización propia? ¿Y César halló desnudos a los Bretones, armados de mazas, que nos pinta Goldsmith? ¿Y no conocían la propiedad, cuando tenían el mismo tiempo de existencia que Roma, y Roma pintaba como en Grecia y esculpía como en el tablero de Praxiteles?”. (“Fragmentos, 161”, OC, t. 22, p.98) “—la 1ª lámina, los Sajones de la Histª de Roma, de Goldsmith, desnudos en el agua, armados de macana contra los Romanos de casco &”. (“Fragmentos, 367”, OC, t. 22, p.250)

El libro

Este libro tuvo varias ediciones, entre ellas:

Goldsmith’s Roman History. Abridged by himself, for the use of schools. Ninth American edition. Poughkeepsie: Published by Paraclete Potter. P. & S. Potter, Printers. 1816.

Otras de las incontables ediciones de este libro fueron las siguientes:

Compendio de la historia romana. Escrito en ingles para instruccion de la juventud. Por el doctor Goldsmith, y traducido por D. L, de Pombo ODonell, Sub-teniente Aspirante al Cuerpo Nacional de Ingenieros. Tomo primero. Alcalá – Oficina de M. Amigo. Año de 1820. Se hallará en Madrid en la librería de D. Antonio Bailo, calle de Carretas. Compendio de la historia romana, desde la fundación de Roma hasta la ruina de su imperio de occidente, traducido del inglés. Del Doctor Goldsmith. A que se ha añadido un Vocabulario de los nombres antiguos y modernos de todos los sitios y pueblos mencionados en esta obra. Segunda edición. Tomo primero. Madrid. Hállase también en casa de Rosa, en París, gran Patio del Palacio Real; Y calle de Montpensier, N.° 5. 1822. El tomo segundo también en 1822. Compendio de la historia romana, desde la fundación de Roma hasta la ruina de su imperio de Occidente, por el doctor Goldsmith. Traducido del inglés. A que se ha añadido un Vocabulario de los nombres antiguos y modernos de todos los sitios y pueblos mencionados en esta obra. Tomo primero. Nueva edición en Caracas. Cuidadosamente corregida de los errores que tiene la edición francesa de 1822. En la imprenta de Valentin Espinal. 1829. The History of Rome, from the earliest state of the commonwealth to the dissolution of the empire. By Oliver Goldsmith. Sandbornton, N. H. Published by Charles Lane. 1835. Goldsmith’s Roman History. Abridged by himself, for the use of schools. First edition, divides into sections, for a class-book. Stereotyped by B. and J. Collins, New-York. Hartford: Published by Judd, Loomis & Co. 1837. Pinnock’s improved edition of Dr. Goldsmith’s abridgment of the History of Rome: to which is prefixed, an introduction to the study of roman history, and a variety of valuable information added throughout the work, on the manners, institutions, and antiquities of the Romans; with numerous biographical and historical notes; a dictionary explaining the most difficult words, at the beginning, and questions for examination at the end of each section. The seventeenth edition, corrected and enlarged, by W. C. Taylor, LL.D. with several engravings from Montfaucon and other authorities. London: Whittaker & Co., Ave Maria Lane. 1838.

El autor

Oliver Goldsmith (1728-1774) fue un escritor irlandés. Realizó los primeros estudios en el seno familiar, de tradición anglicana. Después ingresó en el Trinity College, de Dublín, y en la Universidad de Edimburgo, pero no llegó a graduarse. Amante de las aventuras, viajó por Francia, Suiza e Italia. Se estableció en Londres en 1756, donde comenzó a publicar sus primeras obras literarias y trabajó como maestro.

En 1760 dio a conocer una serie de escritos en el Public Ledger, bajo la firma de “The Citizen of the World”. Sus principales libros publicados fueron Account of the Augustan Age in England (1759), The History of Little Goody Two-Shoes (1765), The Vicar of Wakefield (1766), The Good-Natur’d Man (1768), The Deserted Village (1770), She Stoops to Conquer (1771), Roman History Abridged by Himself for the Use of Schools (1772) y An History of the Earth and Animated Nature (1774).

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