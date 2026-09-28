Manchester City declarado culpable

Luego de varios meses de investigaciones el Manchester City de la Premier League ha sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que fue acusado por quebrantar diversos reglamentos.

Los 115 cargos se han desglosado en cinco categorías diferentes. Unos 54 cargos por no facilitar información financiera precisa (temporadas del 2009/10 al 2017/18), 14 cargos por no proporcionar detalles precisos sobre los pagos a jugadores y entrenadores (temporadas 2009-10 a 2017-18).

Otros 5 cargos por incumplimiento de las normas de la UEFA, incluido el Juego Limpio Financiero (FFP) en las temporadas desde 2013/14 hasta 2017/18, también 7 cargos por infringir las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League (temporadas del 2015/16 al 2017/18).

Además 35 cargos por falta de cooperación con las investigaciones de la Premier League (diciembre de 2018 a febrero de 2023).

Ante ello, diversas especulaciones han surgido sobre cuál será la sanción que los Cityzens recibirán. Algunos hablan de deducción de puntos, otros de relegarlos a alguna división inferior, pero hay quienes se aventuran a decir que se les debería despojar de los títulos conseguidos en el período mencionado.

De darse esto último, se terminaría por añadir cuatro títulos más al Liverpool FC; la Premier League 2013/14, la Copa de la Liga 2015 y las Premiers de 2018/19 y 2021/22. El impacto sería tremendo para la historia de los reds, porque podríamos decir que la leyenda Steven Gerrard se adjudicaría su tan anhelado título de liga por el que dedicó su carrera a conseguirlo con el club que amó, y el alemán Jürgen Klopp sería tres veces campeón de Inglaterra.

Como dato curioso, si se despoja de sus títulos al Manchester City, Manchester United sumaría tres Premiers más (lo que mantendría la equidad en la cima con Liverpool con 23 ligas) y Arsenal se sumaría dos, por lo que Mikel Arteta sería otro DT con tres Premiers, igualando la línea de Arsène Wenger en su club.

Para sumarle más dramatismo varios clubes de la Premier League están planeando acción legal contra el Manchester City tras el veredicto de culpabilidad.

Los clubes están considerando reclamar potencialmente compensación por el dinero que creen que perdieron debido a las infracciones del City, incluyendo perderse la clasificación a la Champions League, pérdida de premios en dinero de la Premier League y pérdida de bonos de patrocinio.

Los conjuntos incluso podrían unirse en una demanda colectiva contra el Manchester City. La situación sin dudas se torna complicada para un equipo que se ha convertido en referencia de Europa.

De aplicarse estas sanciones los citizen perderían muchos de los títulos que hoy colocan al club como uno de los mejores del mundo.

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