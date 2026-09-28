Un poema matancero al telégrafo eléctrico

En 1865 el matancero Ricardo del Monte le dedicó un poema a uno de los principales adelantos tecnológicos de su tiempo.

La historia del telégrafo eléctrico es apasionante, como son todas las historias de la ciencia y de los adelantos tecnológicos. Entre los pioneros de este invento estuvieron los ingleses William Fothergill Cook (1806-1879) y Charles Wheatstone (1802-1875), quienes lo propusieron por vez primera. Sin embargo, fue el estadounidense Samuel Morse (1791-1872) quien utilizó de manera eficaz el sonido como medio para registrar los mensajes. Hizo una demostración ante los legisladores de su país en 1843 y el éxito fue total. Una vez obtenido el dinero necesario, estableció un sistema telegráfico entre Baltimore y Washington, con más de 60 de cables atados a postes verticales.

El 24 de mayo de 1844 circuló por esa línea el primer mensaje telegráfico de la historia: «¡Qué ha hecho Dios!» A partir de ese día se extendió rápidamente, pues a diferencia de otros inventos, el carácter social marcó el surgimiento del telégrafo. Desde entonces , el célebre código morse se hizo famoso. En 1856 se creó la Western Union Telegraph Company, que en 1866 contaba con 4000 oficinas telegráficas en Estados Unidos. Gracias a los cables telegráficos submarinos, el telégrafo se extendió por el mundo.

Un poeta matancero

Ricardo del Monte y Rocío nació en el ingenio Ceres, en Cimarrones, cerca de Cárdenas, el 30 de julio de 1828. Parte de su infancia transcurrió en Matanzas y después se trasladó a La Habana. Estudió en un colegio jesuita de los Estados Unidos. Sobrino de Domingo del Monte, viajó con este por varios países y recibió de él una valiosa influencia intelectual. Dedicado a tareas literarias, fue director de la revista El Prisma en 1847. También dirigió La Aurora de Matanzas y colaboró o fue editor en El Tiempo, La Serenata, La Legalidad, Faro Industrial de La Habana y El Correo de la Tarde.

Fue un activo periodista en el periódico El Siglo, junto al Conde de Pozos Dulces. Al estallar la Guerra de los Diez Años vivió retraído en Guanabacoa. Fundó, con José Antonio Cortina y otros colaboradores, la Revista de Cuba (1877-1884). Tras raíz del Pacto del Zanjón en 1878, participó en la creación del Partido Liberal Autonomista, donde fue miembro de su Junta Central y director de sus órganos de opinión: El Triunfo y El País. Se opuso a la Guerra del 95 y tras el fin de la contienda dirigió El Nuevo País. En 1918 se publicó un tomo de sus Poesías y en 1926 sus Obras.

El poema

La obra poética que Ricardo del Monte dedicó al telégrafo se tituló “Fragmento (De una oda al telégrafo eléctrico)”. Así apareció en el tomo Aguinaldo habanero, compilado por Manuel Costales (1865) y en las Poesías (1918), tomo que recopiló su obra en verso. En este poema se resalta la admiración del autor por el valioso adelanto tecnológico que había unido al mundo. Este fue su contenido:

«Hijo del siglo, avante, a la pelea! En la batalla ardiente No desmaye la mano ni la idea! Baña en la luz tu mente Y el corazón enardecido toca De la verdad en el raudal viviente. Si del horrendo Cáucaso en la roca Un tiempo el mirto helénico fingía Castigada y opresa De nuestra altiva estirpe la osadía; Mejor edad, la tuya Sabe alentar la temeraria empresa: —No tu valor temblando la rehuya! No mas celosos númenes atajan El vuelo que á los astros se encamina Ni Jove,—derrocado Del trono en Ida altísimo, fulmina Centellas á la audacia del humano: Su rayo está en tu mano, Moderno Prometeo! Si émulo suyo, el varonil deseo Que en los brazos de Palas Alzaba al hijo de Japeto un día, Hoy te levanta de la ciencia en alas, Tu noble valentía No temas castigada; sube inmune! Hijo del siglo, asciende, Y en el que puedes usurpar impune Fuego vital, enciende El luminar de la verdad fecunda, Y la llama esparcida Por todo el orbe en ráfagas de vida Calor y luces derramando cunda!»

Post Views: 4