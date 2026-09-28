Inician Taller Bomberos por el Futuro

Niños y adolescentes matanceros participaron en el Taller «Bomberos por el Futuro» en el Museo-Cuartel Enrique Estrada de la Atenas de Cuba.

«Escogimos el último sábado de cada mes para desarrollar este taller donde trabajaremos el oficio de ser bomberos vinculado a la historia y la conservación del patrimonio», explica Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo-Cuartel Enrique Estrada.

«Con los especialistas del cuerpo de bomberos creamos la idea de enseñar a los niños, a través del juego, la importancia de la prevención de incendios», acota Jaqueline Díaz Ayllón, museóloga matancera.

En el encuentro los participantes conocieron de la historia del Cuerpo de Bomberos de Cuba, su patrimonio y la antigüedad del museo matancero.

Además, los niños aprendieron acerca de las diferentes salas que posee el cuartel. El espacio dedicado a los héroes del incendio de grandes proporciones en la Base de Supertanqueros captó la atención de los infantes.

Las fugas de gases, los incendios y el rescate de personas se destacaron entre las principales emergencias conocidas por los niños.

El Taller finalizó con una visita al obelisco de Leopoldo Torres, primer bombero local en morir en un siniestro. Allí realizaron labores de embellecimiento como parte de la jornada que organiza el Museo-Cuartel Enrique Estrada. (ALH)

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