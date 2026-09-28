Majá de Santa María, una joya de la fauna cubana

El impresionante Majá de Santa María (Chilabothrus angulifer), también conocido simplemente como el Majá cubano resulta la serpiente más grande de todo el Caribe.

Esta especie constituye sin duda una joya de la fauna endémica y esconde secretos fascinantes.

Puede llegar a medir entre 4 y 6 metros de longitud, un verdadero gigante de nuestros campos.

Los majáes son famosos por su caza cooperativa en las cuevas. Se cuelgan del techo en grupo formando una red de serpientes para atrapar murciélagos en pleno vuelo.

Aunque imponen mucho respeto por su tamaño, no contienen veneno en ninguna parte de su cuerpo. Son serpientes constrictoras que controlan las plagas de roedores de forma natural.

A diferencia de otros reptiles, son ovovivíparos. Esto significa que las mamás dan a luz a sus crías ya completamente formadas y vivas.

El majá cubano es un animal pacífico que prefiere huir antes que atacar, y es una pieza clave para el equilibrio ecológico de los bosques y campos de Cuba.

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