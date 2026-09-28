Supertodo, primera Mipyme que asume un SAF en Matanzas

La mediana empresa (Mipyme) SuperTodo Surl asume el Sistema de Atención a la Familia La Yumurina, ubicado en la ciudad de Matanzas, como parte de las transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos en Cuba.

Esta iniciativa convierte a la instalación en la primera de su tipo en la provincia acogida por una forma de gestión no estatal. Los cambios se perciben desde la infraestructura del espacio hasta las opciones de alimentación.

“Llegamos a un consenso con la empresa estatal de gastronomía para asumir este establecimiento. Nuestro principal objetivo es garantizar una mejor atención a los asistenciados, sobre todo en la alimentación. También realizamos mejoras en el local, como la reparación de las puertas y la colocación de elementos de identificación. Mantenemos, además, el servicio de mensajería para quienes no pueden acudir al establecimiento”, afirmó Mildrey Aguilera Villalobos, jefa del establecimiento por la Mipyme Supertodo.

“Antes contábamos con cuatro platos para ofertar. Ahora recibimos un refuerzo, sobre todo de platos fuertes, con más opciones para el almuerzo y la comida. También tenemos diariamente dulce, pan y refresco, con una mayor variedad de productos que hacemos llegar a nuestros asistenciados”, agregó Mabel Bolaños Mera, administradora de la unidad.

Los beneficiarios reconocen estas mejorías en la atención que reciben diariamente. El acompañamiento y las nuevas opciones resultan los aspectos que más valoran.

“Actualmente tenemos una oferta más variada y en mayor cantidad. Se han incorporado productos como croquetas, dulces y pan. Los viernes también celebramos cumpleaños colectivos, cantamos, bailamos y compartimos entre todos. Quizás solo nos falte una tacita de café”, comentó Abilio Riveros Parra, beneficiario del servicio.

“La mejoría ha sido tremenda, hay más comodidad y alegría. También ha mejorado la alimentación y, cuando no puedo venir, me hacen llegar la comida. Existe una buena comunicación y, ante cualquier dificultad, siempre buscan la manera de ayudarnos y resolver”, señaló María Norma Díaz, beneficiaria.

A partir de esta experiencia surgen nuevas propuestas para quienes acuden al lugar. Además, se mantienen otros servicios que forman parte de la dinámica del establecimiento.

“Los cambios han sido realmente sustanciales. Ahora tenemos más variedad, los alimentos se presentan mejor y también se cuida mucho la higiene. Llevo muchos años aquí y me siento muy satisfecha con lo que tenemos. Aunque me gustaría que hubiera más música y danzón para compartir entre todos”, agregó Elizabeth del Monte Molinel, usuaria del servicio.

“Antes estaba bueno, ahora está mejor. Tenemos platos fuertes, sopa, refresco y otras ofertas que se han incorporado. También quiero destacar el trato que recibimos, porque siempre están pendientes de nosotros”, señaló Michel Javier García Montalvo, beneficiario.

En La Yumurina, las transformaciones se reflejan en una atención que hoy cuenta con nuevas condiciones y mayores posibilidades. Con la gestión de la empresa no estatal SuperTodo, este Sistema de Atención a la Familia incorpora otras formas de servicios que responden a las necesidades de quienes allí acuden.

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