Oliva: una comunidad que mantiene vivas las tradiciones de los CDR

Hablar de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) desde el barrio fue uno de los propósitos de la celebración por el aniversario 66 de esta organización en la comunidad Oliva, perteneciente al municipio Unión de Reyes.

Durante la jornada, Braulio Ávila Silvera, coordinador municipal de los CDR, resaltó la necesidad de acercar a las nuevas generaciones a la historia y el quehacer de la organización, para preservar el conocimiento sobre su presencia en los barrios y comunidades.

La elección de Oliva como sede del acto municipal estuvo relacionada con sus resultados en el movimiento voluntario de donaciones de sangre, uno de los aspectos valorados por la coordinación municipal de los CDR.

El programa incluyó además una presentación de los instructores de la Brigada José Martí, quienes ofrecieron una mañana cultural diferente a los pobladores . Como parte del homenaje, Julio Alonso Chávez y Eddy Medina Delgado recibieron la medalla 28 de Septiembre.

Representantes de las organizaciones políticas y de masas del territorio, trabajadores de los CDR y habitantes de Oliva acompañaron la celebración, que tuvo como escenario el aniversario 66 de la organización.

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