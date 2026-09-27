Turismo cubano sigue funcionando, asegura presidente de Havanatur

El presidente de Havanatur en Argentina, Luis Vázquez, argumentó que el objetivo principal de la agencia en esta FIT América Latina 2026, además del encuentro con los clientes, es mostrar que el turismo en Cuba sigue funcionando.

Havanatur es el Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes S.A., operador turístico líder y 100 por ciento cubano enfocado en promover y comercializar los productos turísticos de la isla y otros países de América Latina. Lo hace a través de una red de agencias en más de una docena de países.

Desde su oficina en Buenos Aires organiza paquetes de viaje, excursiones, eventos, congresos y atención a cruceros.

“El turismo está funcionando hoy, a pesar de las dificultades que está pasando Cuba a causa de la irracional y agresiva política del actual gobierno norteamericano que todos conocen. El Estado cubano lo garantiza”, aseguró Vázquez.

“Todos los viajeros que están yendo en estos momentos están viniendo maravillados de lo que encuentran en el destino, principalmente en La Habana y Varadero”, afirmó el ejecutivo en conversación con Prensa Latina.

La concentración del flujo de vacacionistas en hoteles seleccionados, la compactación y racionalización de los establecimientos, permite que los recursos que ahora están disponibles estén asegurados y, por tanto, están garantizados todos los aseguramientos para una buena y feliz estancia en Cuba, explicó.

“Indiscutiblemente, la cultura cubana, la idiosincrasia y hospitalidad del cubano, las playas de Cuba siguen siendo hermosas y hacen de este un destino maravilloso. Eso no ha cambiado en nada”, afirmó el presidente de Havanatur en Argentina.

La combinación de un férreo bloqueo energético, la persecución financiera, la coerción sobre terceros países y amenazas de intervención militar como parte de una campaña psicológica y mediática, dibujan en la economía un escenario de incertidumbre con efectos directos sobre la población y sus resortes económicos, coincidieron especialistas del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).

El turismo, uno de los sectores más golpeados, registró una caída del 58 por ciento en las llegadas de visitantes de enero a mayo de este año, con apenas 360 mil arribos, el 16 por ciento del nivel previo a la pandemia de Covid-19.

Al cierre de ese período, el 70 por ciento de las instalaciones hoteleras permanecían cerradas y unos 25 mil trabajadores se encontraban disponibles, precisa el más reciente reporte del CEEC, difundido este pasado viernes.

Para superar esos aprietos, en esta FIT América Latina 2026 que celebra su 30mo Aniversario promoviendo, fundamentalmente, el turismo argentino y de la región, Cuba que ha participado en las 30 ediciones del evento presenta una variada oferta de destinos y productos turísticos novedosos y atractivos al viajero argentino.

La Consejería de Turismo de Cuba para el Cono Sur concibió una variada oferta que va más allá de sol y playa, para ofrecer productos pensado en los argentinos como tabaco, Fangio, música, patrimonio, golf, diversidad, incentivos, congresos y bodas. Tomado de Cubasí

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