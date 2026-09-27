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Organizan en Francia jornada dedicada a Fidel Castro

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario ##cuba #Francia

Durante la sesión, se exhibió un documental sobre el proyecto experimental Nazareno, concebido por el Comandante, y se resaltó el pensamiento y la acción del líder histórico de la Revolución cubana.

Los miembros de la comunidad latinoamericana expresaron su solidaridad con la isla, rechazaron la política hostil del gobierno de Estados Unidos y reafirmaron su compromiso de dar continuidad a las acciones de apoyo a la nación caribeña.

Por su parte, diplomáticos de la Embajada presentes en la actividad ofrecieron una actualización sobre la situación en Cuba y expusieron el impacto negativo que genera el bloqueo y el cerco energético en la vida cotidiana de la población.

El encuentro contó con el apoyo del Colectivo Latinoamericano en París.

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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