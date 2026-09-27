Diputadas italianas denuncian impacto del bloqueo EEUU contra Cuba

Bajo el slogan “Ruta a Cuba: Estar donde importa”, la iniciativa es promovida por las organizaciones ARCI, CGIL, Anaic, Nexus, ANPI, ARCS, AOI y la Red Paz y Desarme, en colaboración con el Partido Demócrata, el Movimiento Cinco Estrellas y la Alianza Verdes e Izquierda.

En su página el Facebook, la diputada por el Partido Democrático Laura Boldrini, reseñó la reciente visita de la caravana a la escuela primaria Arturo Montori, de La Habana, donde entregaron materiales escolares para los 210 niños y niñas que allí estudian, a pesar de las duras afectaciones de electricidad y agua.

“Los profesores, sin embargo, no se detienen y siguen trabajando para la educación de los niños”, escribió.

La expresidenta de la Cámara de Diputados de Italia se refirió también a la visita en la capital cubana al Hospital Universitario General Calixto García, “un centro que sufre de la falta de electricidad y medicamentos causada por el bloqueo de combustibles por parte de Trump”, señaló.

En el prestigioso centro asistencial, la delegación entregó 500 kilogramos de medicamentos e insumos médicos, de los cuales 400 fueron comprados gracias a la campaña de recaudación de fondos Energía por la vida, convocada por organizaciones sociales y sindicatos italianos que son parte de la caravana.

Durante el intercambio con el personal médico, los visitantes conocieron las afectaciones provocadas por el recrudecimiento del cerco energético por parte del Gobierno estadounidense y los problemas que enfrentan para el tratamiento de los pacientes por la falta de medicamentos.

Sobre el encuentro en el Calixto García, la diputada por el Movimiento 5 Estrellas Stefania Ascari, apuntó en Facebook: “Hemos escuchado a médicos y enfermeras hablar sobre lo que significa trabajar todos los días sin saber si habrá los medicamentos, suministros o materiales necesarios para una cirugía”.

En sus mensajes en esa red social, Ascari narra que han visto cuánto afecta el bloqueo de Washington en la vida de los cubanos. “Trajimos lo que pudimos, pero ninguna maleta nunca reemplazará el derecho de la gente a tener medicamentos, cuidados, energía, agua, educación y dignidad”, expresó.

Manifestó que Italia no puede permanecer en silencio. “Debe tomar una posición clara contra el embargo y trabajar, en todas las oficinas internacionales, para eliminar los obstáculos que impiden llegar la ayuda humanitaria”.

La parlamentaria italiana subrayó además que “Cuba es un país soberano. Tiene derecho a la autodeterminación, la libertad y la paz. Estamos aquí para brindar ayuda, escuchar, testificar y traer de vuelta a Italia la verdad de lo que hemos visto”.

ro/mml

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