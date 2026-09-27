Matanzas y Collegno reafirman lazos de amistad

Una representación gubernamental de Collegno, Italia, visitó Matanzas para recuperar las relaciones entre ambas ciudades, establecidos con la firma del Pacto de Amistad el 4 de octubre de 1997.

Durante el intercambio, la delegación italiana entregó 20 kilogramos de insumos médicos destinados al sistema sanitario de la provincia. El encuentro también permitió abordar nuevas vías de cooperación cultural y patrimonial.

“Hemos decidido venir a Matanzas y entregar una maleta de veinte kilogramos con insumos médicos y medicamentos. Es un pequeño gesto, pero lo hacemos de corazón, con el propósito de ayudar al pueblo de Cuba, que atraviesa un momento muy difícil a causa del bloqueo de Estados Unidos. Matanzas y Collegno son dos ciudades industriales, pequeñas, pero con lazos históricos muy importantes. Hoy queremos destacar todo lo que podemos hacer en favor de Matanzas y, en general, del pueblo cubano”, afirmó Enrico Manfredi, el Presidente del Consejo Municipal de Collegno.

Aunque desde 1997 no se registraban visitas oficiales entre las localidades, los vínculos se mantienen mediante proyectos de colaboración. Collegno y Matanzas comparten una historia de intercambio, con particular interés en la cooperación comunitaria.

El presidente de la Asociación de Amistad Italia-Cuba, Marcos Papacci; el Presidente del Consejo Municipal de Collegno, Enrico Manfredi; la Responsable de Solidaridad y Cooperación de la Asociación de Amistad Italia-Cuba, Irma Dioli y la presidenta de la Asamblea Municipal de Matanzas Bárbara Daylin Alfonso Mora presidieron la jornada.

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