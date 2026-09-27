Reconocen a fundadores y cederistas matanceros

El Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución y Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, junto al Vicecoordinador Nacional, Yosveny Verdeal Castellanos y directivos del Partido en Matanzas, entregaron tarjetas de felicitación por el aniversario 66 de la organización.

«Me siento muy orgulloso de que hoy el compañero Gerardo, haya visitado mi vivienda de sorpresa y por tercera ocasión. Ha sido muy agradable y con aignificado histórico para mí, wn lo persona», explica, Ezequiel Rodríguez Toledo, Miembro del CDR#8 en Pastorita.

Durante el recorrido, Hernández Nordelo conoció los preparativos de las actividades en distintos barrios matanceros e intercambió con representantes cederistas. Además, destacó la condición de Vanguardia Nacional otorgada recientemente a la provincia.

«Con los cederistas matanceros hemos compartido bastante desde que estamos en la Coordinación Nacional pero esta oportunidad es muy especial. Desde el año 2005 Matanzas no resultaba provincia Vanguardia Nacional y se ha trabajado muy duro, muy merecida distinción, por el trabajo y la constancia», explica el Coordinador Nacional de los CDR, Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo.

La visita reconoció la labor de quienes contribuyen al trabajo de los CDR y el vínculo con las comunidades. Del mismo modo, reafirmó el compromiso con la celebración de un nuevo aniversario junto al pueblo.

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