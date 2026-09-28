Afectación de 2000 MW para este lunes 

La UNE reporta que en el día de ayer domingo se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día fue de 1953 MW a las 21:00 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 4327 MWh, con 673 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1045 MW, la demanda 2647 MW con 1599 MW afectados. De mantenerse las condiciones actuales se pronostica en el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Unidades fuera de servicio

Se encuentran en avería:

Unidad de la CTE Guiteras,

Unidad 3 de la CTE Cienfuegos,

Unidad 2 de la CTE Felton y

Unidad 6 de la CTE Renté.

Se encuentran en mantenimiento:

Unidad 3 de la CTE Santa Cruz,

Unidad 5 de la CTE Nuevitas y

Unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 362 MW.

Para el horario pico se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 115 MW

Pronostico para el horario pico

Para el horario de máxima demanda, de mantenerse las condiciones previstas se prevé una disponibilidad de 1160 MW con una demanda máxima de 3130 MW, para un déficit de 1970 MW, por lo que se pronostica una afectación de 2000 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate