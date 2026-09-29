Inauguran en Matanzas la Tertulia de la Confraternidad

Artistas yumurinos inauguraron el espacio cultural Tertulia de la Confraternidad en el número 25 de la calle Milanés, otrora vivienda del Conde de la Diana, en la Atenas de Cuba.

El encuentro fungió como puente entre las culturas matancera y catalana.

«Es un espacio devenido de las investigaciones propias de nuestra Ermita de Monserrat, este centro cultural que ha dado a Matanzas un renacer de la música de cámara y de concierto. Es una obra de infinito amor el trabajo cultural de nuestro centro, y hoy lo hemos traído al palacete de Milanés 25», expresó Milvia Rivero Leicea, directora de la Ermita de Monserrat.

Entre las propuestas de la Tertulia figuraron momentos musicales con composiciones hispánicas, bailes flamencos y el rescate de algunas tradiciones culinarias.

«Es un placer tremendo poderlos recibir hoy en mi casa, e inaugurar la Tertulia de la Confraternidad. Queda así abierto un espacio mensual a partir de ahora donde podremos disfrutar de esta experiencia», afirmó Miguel Ojito Fariñas, presidente del grupo de restauración San Jorge.

Como parte de las actividades se develó la tarja identificativa de la vivienda.

La Tertulia de la Confraternidad se mantendrá los últimos domingos del mes en horario de la tarde en la otrora vivienda del Conde de la Diana. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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