Acuerdan Cuba y Rusia fortalecer cooperación cultural y deportiva

De acuerdo con medios locales, el documento fue suscrito por la viceministra cubana y su homólogo ruso, Andréi Málishev, en el edificio del Estado Mayor del Museo Estatal del Hermitage. El protocolo corresponde a la sexta sesión del grupo de trabajo para la cultura y el deporte de la Comisión Intergubernamental entre ambos países.

Reportes de prensa indican que, entre los resultados concretos ya visibles, la representante cubana citó la presentación del Ballet Nacional de Cuba (BNC) en el Teatro Mariinsky, el pasado 24 de septiembre, en el marco del propio foro. La compañía, dirigida por Viengsay Valdés, debutó en el histórico escenario con Giselle, en la versión coreográfica de Alicia Alonso, y ofrecerá tres funciones más en Rusia.

El protocolo también contempla el desarrollo de proyectos en otras esferas. Según lo acordado, se impulsarán intercambios para el arte circense, proyecciones cinematográficas mutuas y el intercambio de archivos fílmicos entre el Gosfilmofond de Rusia y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Asimismo, se prevén proyectos de animación conjuntos con el estudio Soyuzmultfilm, intercambios entre el Museo Ruso y el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, y la continuidad de la formación de estudiantes cubanos en instituciones artísticas rusas, informaron medios de prensa rusos.

En el ámbito deportivo, la viceministra señaló que ambos países emprenden “acciones bien encaminadas” para fortalecer la práctica conjunta y desarrollar la industria cultural y deportiva.

La firma de este protocolo consolida una relación cultural que Martínez Luzardo resumió como “ese puente de amor, de educación, de cultura” entre Cuba y Rusia.

Los frutos ya se ven: seis estudiantes cubanos de arte participaron en el III Foro Cultural Infantil en Moscú en 2024, y en 2026 Helen Azurmendi y Jason Baró representaron a Cuba en el XV Concurso Internacional de Ballet de Moscú, con Jason llegando a la final.

El Ballet Nacional de Cuba actualmente de gira por Rusia con «Giselle» en el Mariinsky y funciones en el Bolshói, Pushkin, Nizhni Nóvgorod y Samara. Rusia fue País Invitado de Honor en la 34 Feria del Libro de La Habana, y estudiantes cubanos ya estudian ruso en la Universidad Estatal de San Petersburgo.

Lo que viene es igual de importante: ampliar becas en instituciones como el Conservatorio de Moscú, más coproducciones cinematográficas, publicaciones de libros de autores de ambos países, exposiciones de artistas visuales, intercambios juveniles. (ALH)

Tomado de Cubadebate