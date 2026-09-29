Ciencia

Tormenta tropical Hanna no representa peligro para Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Ciclón #ciencia #Clima #Cuba #Desastres Naturales #Instituto de Meteorología de Cuba #Océano Atlántico #Tiempo #Tormenta tropical
El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó que la tormenta tropical Hanna, localizada en aguas del Atlántico subtropical, no representa peligro para el territorio nacional y constituye únicamente interés para la navegación en esa área.

Según el parte oficial difundido a través de su red social Facebook, a las seis de la tarde el centro del sistema se ubicó en los 36,4 grados de latitud Norte y los 48,4 de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos mil 550 kilómetros al este nordeste de Bermudas y mil 840 kilómetros al oeste de Azores.

Los vientos máximos sostenidos alcanzaron 75 kilómetros por hora, con rachas superiores, mientras la presión central se mantuvo en mil seis hectoPascal.

Hanna se desplazó hacia el este sudeste a razón de 28 kilómetros por hora y, de acuerdo con el pronóstico, conservará similar rumbo y velocidad de traslación en las próximas 12 a 24 horas.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de este martes, precisó la institución en su parte oficial. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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