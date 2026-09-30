Cultura

Acosta Danza retoma la escena en Reino Unido

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Acosta Danza #Cuba #Cuban Baroque #Cultura #reino unido
La compañía cubana Acosta Danza, cuyo prestigio es reconocido hoy en el mundo, retoma la escena en Reino Unido con el estreno de la pieza Cuban Baroque, del 1 al 21 de octubre.

Bajo la dirección del destacado bailarín Carlos Acosta, el espectáculo fusiona la “exuberante maestría del período Barroco con la energía, la creatividad y la vitalidad de la danza cubana”, señala el formato en su página en Facebook.

El público en varias ciudades británicas será testigo de la maestría de los intérpretes, quienes asumirán un programa en el que destaca el estreno mundial de Pearl, del griego Andonis Foniadakis.

La obra “ofrecerá unos minutos en los que los principios rítmicos cubanos traerán el tema barroco por completo al presente, de una manera clara, intensa y emocionalmente resonante”.

Enriquece la presencia del conjunto en suelo europeo el estreno de Chacona, del español Goyo Montero, construida sobre una partitura de Johann Sebastian Bach.

Dicho espectáculo reflexiona sobre las energías individuales y grupales, en tanto representa un desafío físico y musical para sus intérpretes, añade la publicación.

Según la agenda, Cuban Baroque se exhibirá en el Theatre Royal de York, (1, 2 y 3 de octubre); en Sadler’s Wells (7, 8, 9 y 10) y en el Theatre Royal de Norwich (20 y 21 de octubre). (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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