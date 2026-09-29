Cultura

Comienza curso 2026-2028 de la escuela Carucha Camejo 

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Cultura #Matanzas #Sala de Teatro Pepe Camejo #Teatro de Las Estaciones #Un invento superfirolítico

«Un invento superfirolítico», el más reciente estreno de Teatro de las Estaciones, tuvo su cierre de temporada con el desmontaje de la obra en la Sala de Teatro Pepe Camejo, de la ciudad de Matanzas.

El encuentro fungió como inicio del tercer curso 2026-2028 de la Unidad Docente Carucha Camejo, de teatro para niños y de títeres.

El Premio Nacional de Teatro y director de Teatro de las Estaciones, Rubén Darío Salazar, catálogo la función como la unión de tres momentos importantes.

«Poder desmontar esta obra para los alumnos que ingresan en el tercer curso de la unidad docente Carucha Camejo es también una posibilidad única. Desnudas tu espectáculo para gente que empieza ahora a deslumbrarse, a enamorarse y a enterarse de muchas cosas que tiene esta profesión tan bonita y tan singular como es el teatro de títeres para niños o para adultos, y es algo mágico», afirmó.

El curso incluye asignaturas como Historia del Arte Universal y Cubana, Expresión corporal, Dramaturgia, Canto, Historia Universal del títere y otras.

Al cierre de temporada e inicio de curso asistieron el vicepresidente de la UNEAC nacional y crítico de arte, Yuris Norido; la presidenta de la filial de teatro, Marilyn Garbey; el director provincial de Cultura, Osbel Marrero Acosta, y demás invitados.

El curso 2026-2028 contará con conferencias y clases magistrales de reconocidos artistas del teatro de títeres para niños y jóvenes, entre ellos el Premio Nacional de Teatro, René Fernández.

«Un invento superfirolítico» rinde homenaje al 70 cumpleaños del títere nacional de Cuba, Pelusín del Monte. Con guión y dirección de Rubén Darío Salazar, la obra está inspirada en el cuento «Viaje a la luna», de Dora Alonso. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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By Daniela Pujol Pérez

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