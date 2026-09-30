Canciller cubano tilda de xenófobas deportaciones de EE. UU.

​ A través de su cuenta en X, el ministro de Relaciones Exteriores denunció el doble rasero de Washington en materia de derechos humanos.

Rodríguez hizo referencia a la alerta emitida por expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes advirtieron que la expulsión de 23 mil personas hacia terceros países está desencadenando una cascada de violaciones de derechos fundamentales.

​ De acuerdo con los especialistas, este esquema de «externalización migratoria» —que ya afecta a más de 35 países y territorios— expone a los solicitantes de asilo a torturas, persecución y graves vulneraciones, al enviarlos a destinos que carecen de infraestructura de acogida o de sistemas de protección adecuados.

Asimismo, cuestionaron la opacidad de estos acuerdos, los cuales operan fuera de la supervisión pública y del monitoreo independiente.

​ Los expertos manifestaron una especial preocupación por los grupos en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, comunidad LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos.

Ante el impacto de estas medidas, urgieron a los Estados involucrados a suspender dichos convenios, garantizar procesos de asilo justos y transparentes, y establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina