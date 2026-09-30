Cuba

Afectación de 1980 MW en el horario pico del miércoles

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagón #Apagones #Cuba #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2067 MW a las 20:30 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 3614 MWh, con 562 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1150 MW, la demanda 2640 MW con 1487 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW.

Se encuentran en avería la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 400 MW.

Se prevé, para el horario de máxima demanda, una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1950 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1980 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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