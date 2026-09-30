Matanzas

Jornada de alegría en las elecciones pioneriles en Jovellanos

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Elecciones pioneriles #Jovellanos #Matanzas #OPJM

El municipio de Jovellanos se vistió de entusiasmo y civismo este 29 de septiembre, cuando en las instituciones educativas se desarrolló una amplia jornada de participación democrática con motivo de las elecciones pioneriles.

La escuela primaria Gerardo Domenech acogió el acto central, donde alumnos, familiares y trabajadores del centro protagonizaron un ejercicio de responsabilidad y compromiso. La jornada contó con el acompañamiento de las principales autoridades partidistas y gubernamentales del municipio, así como representantes de la Organización de Pioneros José Martí, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Dirección de Educación, quienes resaltaron la importancia de este proceso como parte de la formación ciudadana de las nuevas generaciones.

Las elecciones pioneriles constituyen un espacio de aprendizaje cívico, donde los niños y adolescentes ejercen el derecho al voto y asumen responsabilidades dentro de su organización estudiantil.

La jornada estuvo marcada también por el homenaje al primer mártir infantil de Cuba, Paquito González Cueto, cuyo ejemplo de valentía y entrega inspira a los pioneros en su camino de formación revolucionaria. Su memoria fue evocada como símbolo de continuidad histórica y de fidelidad a los ideales de justicia y libertad. (ALH)

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By Yosier Argüeso Miranda

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