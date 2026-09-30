Matanzas

Etecsa informa afectaciones al servicio por hechos vandálicos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones #Etecsa #Matanzas #Telefonía fija y móvil

La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones en Matanzas informó, en conferencia de prensa, sobre las afectaciones a la telefonía fija y móvil por la ocurrencia de hechos vandálicos.

El director de la entidad, Gustavo Montesino Reyes, enmarcó las acciones sobre las radio bases y la infraestructura de la Empresa Eléctrica como las de mayor influencia en los servicios.

Entre ellas Montesino Reyes mencionó el robo de los cables de alimentación a las radio bases del preuniversitario José Luis Dubrocq, la secundaria Ramón Mathieu y el Telecentro provincial TV Yumurí en la cabecera municipal.

Asimismo comentaron sobre el robo del cable de alimentación y el corte de la fibra óptica de la Escuela Especial en el municipio de Colón.

El directivo señaló también las afectaciones por la extracción del aceite a los transformadores de la OBE en las comunidades de Carbonera, Hato de Jicarita, Coliseo, Güira de Macurijes y San José de los Ramos, así como en los municipios de Unión de Reyes, Jovellanos, Pedro Betancourt y Colón. (ALH)

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By Redacción TV Yumurí

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